Сенатор Шейкин объяснил, как мошенники могут оформить кредит на другого человека

Мошенники могут оформить кредит на имя другого человека, используя комбинацию различных данных о личности. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал RT , что злоумышленники действуют по принципу «собрать пазл»: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы.

Ключевым элементом остаются паспортные данные — серия, номер, ФИО, дата рождения и адрес регистрации. Дополнительно используются и другие данные: СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах, детали кредитной истории. Эти сведения мошенники часто добывают через отправку ссылок на фишинговые сайты, из утекших баз данных или взлом аккаунтов.

Отдельная категория риска — доступ к личным кабинетам в банковских приложениях и на портале «Госуслуги». В этом случае мошенники фактически действуют «изнутри системы»: подают заявку, подтверждают ее и отслеживают процесс. Поэтому важно контролировать сохранность номера телефона, использовать двухфакторную аутентификацию на ключевых платформах, а также регулярно проверять активные сессии в приложениях банков и государственных сервисов.