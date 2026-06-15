Звезда «Кухни» и «Интернов» скончалась в возрасте 48 лет

Актриса сериалов «Кухня» и «Интерны» Татьяна Плетнева умерла в 48 лет

Известная российская актриса Татьяна Плетнева умерла на 49-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, причиной смерти стал рак печени.

За годы профессиональной карьеры Плетнева снялась более чем в 180 сериалах и фильмах.

Большому кругу зрителей она известна работой в многосерийных проектах, включая «След», «Улицы разбитых фонарей» и «Кухня». Плетнева появлялась и в комедийных лентах: «СашаТаня», «Интерны», «Счастливы вместе».

В ее фильмографии значатся биографические и драматические картины: «Склифосовский», «Орлова и Александров», проект «Звоните ДиКаприо!» и триллер «Чернобыль. Зона отчуждения».

Ранее стало известно о смерти звезды британского кинематографа Энтони Хэда после осложнении из-за пневмонии в ворасте 72 лет. Он сыграл в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Тед Лассо».