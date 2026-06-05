Умер звезда «Баффи», «Мерлина» и «Теда Лассо» Энтони Хэд

Британский актер Энтони Хэд, сыгравший в сериалах «Тед Лассо» и «Баффи — истребительница вампиров», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление семьи артиста.

«Он мирно ушел из жизни от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи», — сообщили его дочери Эмили и Дейзи.

Энтони Хэд родился в 1954 году в Лондоне в творческой семье. Его мать была актрисой, а отец — режиссером-документалистом.

Свою профессиональную карьеру он начал на театральной сцене, сыграв в 1978 году в постановке мюзикла «Годспелл» в Вест-Энде вместе с Сью Поллард. Также начал сниматься в рекламе. Кроме того, в начале 80-х Хед был бэк-вокалистом в британской поп-группе Red Box, участвовал в записи их дебютного альбома 1986 года The Circle & the Square.

В 90-х годах он прославился на весь мир благодаря роли Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Актер тогда ради съемок в проекте на пять лет переехал в Лос-Анджелес.

В его фильмографии роли более чем в 30 сериалах и 15 фильмах, включая «Железную леди» с Мерил Стрип, «Перси Джексон и море чудовищ» и «Бэтмен: Готэм в газовом свете». Сыграл он и в сериалах «Доктор Кто» и «Бриджертоны».