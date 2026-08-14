Киновед рассказал, часто ли любовь на экране переходит в реальную жизнь актеров

Романы между актерами — далеко не редкость, однако в России играющие любовь на экране крайне редко становятся парой в реальности. На Западе такое случается чуть чаще. Об этом 360.ru рассказал киновед и кинокритик Александр Шпагин.

«Зрители всегда скрещивают пары из любимых ими фильмов. Но практически никогда никакого романа между актером и актрисой, которые играли в знаменитой паре, не происходило. Они сами говорили: в конце концов, они уже все сыграли на экране, им ничего не оставалось дальше», — пояснил он.

При этом, по словам Шпагина, какие-то интрижки на съемочной площадке, особенно в командировках, происходят всегда.

О том, почему люди любят шипперить актеров, которые играют влюбленных, и чем это может быть чревато, читайте в материале 360.ru.