Звезда «Кадетства» Емельянов оказался в долгах по кредитам
Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов накопил задолженность по кредитам более 148 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись с данными приставов.
В середине августа 2025 года на Емельянова завели исполнительное производство из-за долгов по кредитам, кроме ипотеки, как указано в материалах приставов.
Актер задолжал более 148 тысяч рублей. Из этой суммы более 139 тысяч — основной долг, а свыше 9,7 тысячи — исполнительский сбор.
Звезда сериала «Кадетство» Емельянов находится в списке злостных неплательщиков алиментов. Его долг превышает 502 тысячи рублей, писали ранее РИА «Новости» со ссылкой на материалы приставов и судебные документы.
Ранее судебные приставы начали розыск другой звезды сериала «Кадетство» — Александра Головина — из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Сумма долга составила 7,5 тысячи рублей. Оказалось, что артист гоняет непристегнутым на автомобиле BMW, игнорируя дорожные знаки.