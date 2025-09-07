Звезда «Кадетства» Емельянов оказался в долгах по кредитам

Актер из «Кадетства» Емельянов задолжал по кредитам более 148 тысяч рублей

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов накопил задолженность по кредитам более 148 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с данными приставов.

В середине августа 2025 года на Емельянова завели исполнительное производство из-за долгов по кредитам, кроме ипотеки, как указано в материалах приставов.

Актер задолжал более 148 тысяч рублей. Из этой суммы более 139 тысяч — основной долг, а свыше 9,7 тысячи — исполнительский сбор.

Звезда сериала «Кадетство» Емельянов находится в списке злостных неплательщиков алиментов. Его долг превышает 502 тысячи рублей, писали ранее РИА «Новости» со ссылкой на материалы приставов и судебные документы.

Ранее судебные приставы начали розыск другой звезды сериала «Кадетство» — Александра Головина — из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Сумма долга составила 7,5 тысячи рублей. Оказалось, что артист гоняет непристегнутым на автомобиле BMW, игнорируя дорожные знаки.