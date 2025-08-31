Актера из сериала «Кадетство» Головина объявили в розыск из-за штрафов
Судебные приставы начали розыск звезды сериала «Кадетство» и фильмов «Елки» Александра Головина из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Сумма долга составила 7,5 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
Артист гоняет непристегнутым на автомобиле BMW, иногда игнорируя дорожные знаки. На уведомления сотрудников ГИБДД Головин реагирует не всегда, из-за чего за три года на счету актера накопилось 38 делопроизводств.
За последние пару лет он получил около 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В прошлый раз Головина искали для взыскания долгов в октябре 2024 года. На тот момент у актера накопилось штрафов на сумму около 60 тысяч рублей.