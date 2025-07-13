Звезда «Игры престолов» признался, что любит русскую литературу

Актер Педро Паскаль перечислил некоторые свои любимые книги. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

На вершине списка — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Актер когда-то говорил, что эта книга захватила его полностью, и он ее обожает. Второе место заняла «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«Как известно поклонникам звезды „Игры престолов“, Педро — большой любитель чтения. В 2018 году он рассказал журналу GQ, что книги — одна из 10 вещей, без которых он не может жить», — написали авторы публикации.

Педро также сказал, что ему очень нравится «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Ранее Паскаль признался, что долгое время мечтает сыграть маньяка-убийцу и каннибала Ганнибала Лектера. Паскаль сказал, что его вдохновляет актер Энтони Хопкинс. Особенно он выделяет его роли в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».