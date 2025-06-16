Педро Паскаль рассказал о своей мечте сыграть маньяка Ганнибала Лектера

Известный актер Педро Паскаль долгое время мечтает сыграть маньяка-убийцу и каннибала Ганнибала Лектера. Об этом звезда сериала «Игра престолов» признался в интервью журналу Vogue.
На вопрос, кто вдохновляет из множества известных киноперсонажей, Паскаль отметил блестящую работу актера Энтони Хопкинса в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». При этом для Педро роль популярного маньяка не кажется чем-то невозможным.
Паскаль поделился своими откровениями накануне выхода романтического фильма «Материалистка», в котором он сыграл вместе с актрисой Дакотой Джонсон. В одном из последних интервью артистка рассказала, что Педро Паскаль просил ее завести OnlyFans.
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