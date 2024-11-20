Актера из фильма об Астериксе и Обеликсе отправили в тюрьму

Актер Пьер Пальмад в 2023 году спровоцировал ДТП, находясь в состоянии наркотического опьянения. Суд согласился с требованием прокуратуры Франции и приговорил его к пяти годам тюрьмы, сообщил BFMTV .

Авария произошла в феврале 2023 года в департаменте Сена и Марна в регионе Иль-де-Франс. Пальмад под действием наркотиков устроил аварию, в которой пострадала семья из трех человек. В частности, сын четы получил серьезную травму челюсти, а его мать потеряла ребенка.

Прокуратура обвинила Пальмада в неумышленном причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и потребовала приговорить его к пяти годам тюрьмы с запретом на освобождение в течение первых двух лет. Суд согласился с требованием обвинителя.

Адвокат Мурад Баттих заявил, что доволен вердиктом. Сам актер выразил соболезнования пострадавшим и попросил у них прощения.

«Одна мысль, одно слово: оно для жертв. Чтобы они смогли восстановиться как можно быстрее, я желаю этого всем сердцем. Сегодня я увидел их в реальной жизни, и это меня потрясло», — сказал он.

Пальмад родом из Бордо, ему 56 лет. Он известен по ролям в фильмах «Большой ресторан», «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и «Великолепная».

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