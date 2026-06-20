Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сообщила о третьей беременности

Хэтэуэй появилась на видео в белом наряде — длинной юбке с эластичным поясом и блузке с пышными рукавами. Волосы оставила распущенными, а живот — обнажила.

«Малыш, я твоя», — подписала актриса ролик.

Хэтэуэй вышла замуж в 2012 году за актера и дизайнера Адама Шульмана. У пары родились двое сыновей. До этого в 2015 году актриса пережила выкидыш и признавалась, что ей было трудно смириться с потерей ребенка.

В то время она играла на Бродвее в пьесе Grounded. У нее была роль женщины-пилота ВВС, которая по сюжету рожает ребенка. Артистка никому не рассказывала о том, что с ней случилось, притворяясь, что с ней все в порядке.

Ранее американский журнал People выпустил обложку с Хэтэуэй под заголовком «Самая красивая звезда мира».