Энн Хэтэуэй назвали самой красивой знаменитостью мира

Энн Хэтэуэй стала самой красивой звездой мира по версии People

Американский журнал People назвал актрису Энн Хэтэуэй самой красивой знаменитостью в мире. Материал опубликовали на сайте издания.

Журнал 20 апреля выпустил обложку с Хэтэуэй под заголовком «Самая красивая звезда мира». Актриса поделилась, что признание стало для нее неожиданным и сюрреалистичным.

«Я никогда не ожидала своего появления на культовой обложке. Но в People заставили меня почувствовать себя очень счастливой», — призналась она.

Хэтэуэй рассказала, что учится принимать себя и не стремиться к идеалу, что делает ее востребованной в профессии. Актриса отметила, что в начале карьеры считала, что станет самой лучшей в мире артисткой, но ее мировоззрение изменилось к 40 годам.

Сейчас Хэтэуэй 43, она воспитывает сыновей Джека и Джонатана в браке с дизайнером украшений и актером Адамом Шульманом.