Киновед Шпагин высказал недоумение по поводу широкой популярности актера Борисова

Киновед и кинокритик Александр Шпагин в комментарии для ОТР охарактеризовал фильм «Анора» как потрясающую работу, сравнив его с британскими драмами 1960-х годов.

«Этот фильм произвел на меня сильное впечатление. Это одна из лучших картин, которые я видел. Конечно, можно слегка покритиковать отсутствие глубоких социальных размышлений, но напряжение в фильме нарастает уникальным образом», — сказал он.

При этом Шпагин высказал недоумение по поводу широкой популярности Юры Борисова, отметив, что, по его мнению, большее признание заслуживал Марк Эйдельштейн, блестяще исполнивший роль мажора. Что касается Юры, то актер в этом фильме предстал в своем обычном амплуа — как замкнутый молодой человек с непростым жизненным путем, как и в большинстве своих ролей, сказал кинокритик.