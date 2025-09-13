Звезда 80-х Энни Леннокс отказалась принимать лекарства от психического расстройства

Британская певица, известная в 1980-х по песне Sweet Dreams, Энни Леннокс отказалась принимать психостимуляторы для борьбы с СДВГ. Свое решение она объяснила интернет-изданию Independent .

Все годы творчества участница дуэта Eurythmics страдала от неврологического заболевания, симптомы которого проявляются в раннем детстве. Но диагноз звезде поставили только в сентябре прошлого года.

По словам Леннокс, она наконец-то обрела покой. Вокалистка перестала ругать себя за склонность к мечтательности, потерянные ключи или телефон, трудности со счетом.

Помогать себе медикаментозно она наотрез отказалась.

«Мне неинтересно принимать риталин (препарат запрещен в России) или что-то еще, что принимают люди. Я не хочу вводить в свой организм дополнительные химические препараты. Вместо этого, понимая, что происходит, я могу быть менее строга к себе», — заключила она.

