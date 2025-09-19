«Звал доченькой». Киселев разнес Крутого шокирующей правдой после интервью Пугачевой

Известный музыкальный продюсер Владимир Киселев резко высказался о конфликте между композитором Игорем Крутым и певицей Кристиной Орбакайте. Поводом стало решение музыканта лишить артистку права исполнять его песни, сообщил NEWS.ru .

Прославленный композитор отнял у Кристины Орбакайте права на свои песни после того, как Алла Пугачева дала свое последнее на данный момент интервью.

Киселев в беседе с прессой напомнил, что ранее музыкант ласково называл Орбакайте «своей доченькой».

Еще в 2021 году Игорь Крутой и в самом деле относился к дочери Пугачевой с нежностью. Он посвящал ей пространные поздравления с днем рождения и вспоминал, как «приложил руку» к появлению младшей дочери певицы Клавдии Земцовой.

Вероятно, поэтому решение Крутого запретить Орбакайте исполнять его песни, вызывало негативную реакцию Киселева.

«Сейчас господин Крутой объявил, что отнимает песни у Орбакайте, судя по всему, что Алла Борисовна что-то не то сказала. Это абсолютно не по-мужски», — объяснил свою точку зрения продюсер.

В начале сентября Алла Пугачева дала большое интервью. Певица затронула несколько резонансных тем и в ходе беседы назвала Джохара Дудаева «порядочным человеком».