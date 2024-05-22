Зрители Каннского фестиваля довели Селену Гомес до слез

Певица Гомес расплакалась в Каннах из-за реакции зрителей на фильм с ее участием

Актриса и певица Селена Гомес расплакалась во время фильма «Эмилия Перез» режиссера Жака Одиара на 77-м Каннском кинофестивале. Звезду тронула бурная реакция зрителей, сообщило издание Daily Mail .

В «Эмилии Перез» 31-летняя Гомес сыграла роль жены главного героя Хуана Дель Монте, который решает разорвать связи с преступным миром и ищет спасение от преследования мексиканских властей. Фильм отразил напряжение и конфликты, с которыми сталкиваются главные герои в процессе их спасения.

Публика встретила фильм бурными овациями, вызвавшими слезы у актрисы. Зрители аплодировали в течение девяти минут.

Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент отменила поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала вместо него мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.