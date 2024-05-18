Боня объяснила, почему экстренно отменила поездку на Каннский фестиваль | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 16:41 Боня объяснила, почему экстренно отменила поездку на Каннский фестиваль Блогер Виктория Боня призналась, что вместо Каннского фестиваля полетит в Дубай Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. В своем Instagram* она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Боня сообщила подписчикам, что такое с ней впервые. Она планировала завтра вылетать в Канны, но отправится в понедельник в Дубай, так как на 20 мая запланировано мероприятие, куда ее пригласили.

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«Мне придется Канны отложить еще на два дня. Но зато это будет настолько престижное классное мероприятие, где будут иностранцы. И я единственная представительница из России», — пояснила она.

Боня уточнила, что речь идет об открытии новой резиденции Tiger Sky Tower Dubai, где будут самые богатые люди со всего мира.

Телеведущая добавила, что обратно ей придется лететь эконом-классом из-за отсутствия более дорогих билетов.

На днях блогер Виктория Боня рассказала о намерении сделать 12-летней дочке российский паспорт. Пока у девочки только монакское удостоверение личности.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.