Знакомство с новым худруком закончилось инфарктом для актера Театра сатиры

Актера Анисимова госпитализировали с инфарктом после знакомства с худруком

Артисту Московского академического театра сатиры Кириллу Анисимову вызвали скорую помощь во время знакомства с новым худруком Евгением Герасимовым. Его увезли в больницу с сердечным приступом, сообщил «Московский комсомолец» .

Во время представления нового худрука артисты высказали свое мнение о слиянии труппы Сатиры с труппой театра Джигарханяна, которое никому из них не принесло ничего хорошего.

Они раскритиковали бывшего худрука Сергея Газарова, пожаловались, что от них уходит зритель, а сами они уже два с половиной года сидят без работы.

Прямо во время собрания стало плохо молодому актеру Кириллу Анисимову, который начал сползать с кресла. Коллеги его подхватили, вызвали скорую помощь. Прибывшие медики увезли Анисимова в больницу с сердечным приступом.

«А новые даже не прервали собрания. Когда ребята вернулись, их никто не спросил: мол, как там Кирилл?» — сообщил источник в театре.

Ранее актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации, заявив, что с ней все в порядке.