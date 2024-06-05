Актриса Нина Гребешкова опровергла слухи о госпитализации

Вдова режиссера Гайдая Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации

Pravda Komsomolskaya
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вдова советского режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации. Ее слова передало РИА «Новости».

«Все в порядке», — заявила артистка в беседе с агентством.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летнюю Гребешкову якобы госпитализировали 3 июня. По информации авторов статьи, актриса пожаловалась медикам на боли в животе, а также рассказала о том, что упала у себя дома и ударилась левым боком. Более того, после обследования актрисе назначили операцию и оставили в больнице, утверждает издание.

Нина Гребешкова — заслуженная артистка России. Зрителям она известна благодаря десяткам ролей в культовых фильмах, таких как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Легенда № 17».

Ранее стало известно о госпитализации актера Сергея Десницкого. Его экстренно доставили в больницу из своей московской квартиры из-за проблем с сердцем.

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте