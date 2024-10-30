Сегодня 02:54 Знакомая Пугачевой рассказала, почему певица боится Галкина Певица Кравец заявила, что Галкин абьюзер, и Пугачева боится его 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Юморист Максим Галкин* вне камер является жестоким манипулятором. Об этом заявила актриса и певица Алена Кравец в беседе с «Аргументами и фактами».

По ее словам, артист часто говорил гадости Алле Пугачевой. После унижений комик смеялся и оправдывался тем, что просто шутил. «Пугачева боится Галкина*. <…> Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин* — абьюзер», — рассказала Кравец.

Также певица выразила мнение, что Пугачева держится за проблемного мужа, потому что боится остаться одна в чужой стране. Сейчас артистка получает пенсию около 60 тысяч рублей, большую часть расходов семьи берет на себя муж.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, пару связывают общие дети — 10-летние двойняшки. «Пугачева трагически одинокий человек. Ее все мужчины использовали. А Галкин* первым стал в ее жизни, кто позвал ее в свой дом. <…> Но, тем не менее, даже такой фасадный брак, как я поняла из общения с Аллой, для нее лучше тотального одиночества», — заявила Кравец. Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что организаторы концерта Галкина* в США воспользовались странными уловками, чтобы создать видимость ажиотажа вокруг мероприятия. Выступление комика начали рекламировать летом, но за два дня до концерта продали всего треть мест в зале. Чтобы показать видимость шумихи, спонсоры закрывают большую часть мест для продажи, а потом постепенно открывают обратно. *Признан иноагентом в России.