Перед концертом Галкина в США заметили странности

МК.RU: перед концертом Галкина в США произошли странности с билетами

Организаторы концерта Максима Галкина* в США стали использовать различные уловки, чтобы создать видимость ажиотажа вокруг выступлений юмориста. Об этом продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с MK.RU.

Он отметил, что за два дня до концерта Галкина* в Вашингтоне продали всего треть зала, хотя выступление стали активно рекламировать еще летом. Но за день до мероприятия на сайте по продаже билетов осталось небольшое количество мест.

«Это известный прием организаторов концертов: когда билеты на артиста крайне плохо продаются, нужно создать искусственный ажиотаж», — пояснил продюсер.

По словам Лаврова, для этого большую часть мест закрывают для продажи, а затем постепенно открывают их обратно.

Также Галкина* заподозрили в приглашении массовки для создания видимости полных залов во время тура по США. В местных русскоязычных группах билеты на его выступления предлагают с большой скидкой, но их не покупают.

*Признан иноагентом в России.