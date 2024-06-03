«Жутко несправедливо». Собчак заступилась за Урганта после интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила о несправедливом отношении к телеведущему Ивану Урганту после его интервью на YouTube-канале подкаста Kuji. Об этом она написала в Telegram-канале « Кровавая барыня ».

Ургант решился на интервью впервые за несколько лет. Некоторые зрители раскритиковали его за постоянные шутки. Журналистка отметила, что телеведущего не спросили «про самое главное».

«Ваню я очень люблю, считаю самым талантливым ведущим и комиком нашей страны, и то, что с ним произошло, жутко несправедливо», — написала Собчак.

По ее мнению, ведущие подкаста перестарались в попытке обойти спорные темы.

«Весь выпуск Ваня шутит, но что ему еще делать, если ребята пытаются не замечать слона в комнате, не говорят о слоне в комнате, не намекают на слона в комнате?» — подметила журналистка.

Поклонники телеведущего отметили, что соскучились по нему и его интервью стало большой неожиданностью. Они поблагодарили авторов за беседу и предложили Урганту создать свой проект в интернете.

«Неужели кто-то думал, что Иван будет серьезным. Это человек, который не дал ни одного откровенного интервью. Юмор невероятный. Он юмором своим закрывает все ненужные, не имеющие смысла темы мгновенно. Лучший», — подчеркнул один из пользователей Сети.

Ранее члены парламента Нидерландов возмутились из-за выступления Урганта и телеведущего Владимира Познера в Амстердаме. Политики потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений.