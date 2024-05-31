В Нидерландах возмутились выступлению Урганта и Познера

Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэар Мартенса и Рубена Брекелманса возмутило выступление российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщила Lenta.ru .

Политики потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений. Они назвали Урганта и Познера пропагандистами, которые «в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Политики поинтересовались, знают ли об этом в правительстве. Также они заявили, что Познер не осуждает спецоперацию и якобы «обвиняет в этом Запад».

Сайт по покупке билетов был на русском языке. Политики спросили, рассчитано ли это представление в основном на русских.

«Учитывая историю Познера и Урганта, <…> как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — задали еще один вопрос парламентарии.

По данным издания «7дней», Ургант и Познер отправились в тур по Европе. Самые бюджетные билеты на их выступления были по цене в 49 евро.