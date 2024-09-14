«Жуть». Волочкова оскорбила попавшую в больницу дочь Успенской

Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала очередной скандал. Она публично обозвала дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину несчастной ведьмой, а потом извинилась за недоразумение. Об этом сообщил сайт Passion.ru .

Ранним утром 13 сентября Волочкова опубликовала в своих соцсетях фотографию Плаксиной после падения с велосипеда в 2019 году. Девушка тогда получила перелом челюсти и лишилась нескольких зубов. В следующих сториз балерина принялась оскорблять дочь Успенской.

«Жуть. Несчастная ведьма», — заявила артистка.

Затем она опубликовала коллаж с маской зайца и спросила подписчиков, когда же отстанут некие «тети». В этот же день Волочкова позвонила Успенской, заявила, что вышло недоразумение, и извинилась.

В сентябре Плаксина попала в больницу из-за падения в душе. Врачи наложили ей швы и провели обследование.