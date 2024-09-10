«Она так плакала». Успенская рассказала о новой травме дочери

Успенская сообщила, что ее дочь разбила голову и попала в больницу

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина упала в душе и получила травму головы. Врачи назначили ей обследование, чтобы исключить серьезную патологию. Артистка сообщила об этом в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ .

По ее словам, 34-летняя дочь поскользнулась в душе и разбила голову. Успенская сообщила, что девушке пришлось обратиться в больницу. Врачи наложили швы и назначили обследование.

«Ее будут проверять: нейрохирург, МРТ. Надо проверить. Честно говоря, она должна была сегодня работать, на концерте выступать. И она так плакала от того, что ей так не повезло, что вот такое случилось», — сказала певица.

Успенская выразила уверенность, что дочь быстро вернется к работе. Певица призналась, что сама давно трудилась без выходных, несмотря на сильные головные боли. Лишь в начале августа она осталась на больничном из-за ковида.

Плаксина не впервые получила травму головы, сообщили «Известия». Ее мать рассказывала журналистам, что девушка упала с велосипеда на Коста-Рике.