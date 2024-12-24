Журналисты узнали, почему после секса Том Круз оставляет девушек в одиночестве

Американский актер Том Круз до сих пор не нашел счастья в личной жизни из-за странной особенности — после секса звезда Голливуда исчезает в звуконепроницаемую комнату, оставляя девушек в одиночестве. Об этом сообщил знакомый артиста в беседе с RadarOnline .

По его словам, у Круза есть проблемы с храпом. Чтобы никого не беспокоить во время сна, артист построил звукоизолирующую комнату в своем особняке. После вечернего секса знаменитость уходит спать туда.

«Его исчезновение в звукоизолированной комнате после секса сильно отталкивает его поклонниц, поэтому ему нужно найти кого-то, кто нормально отнесется к его исчезновениям», — заявил собеседник журналистов.

Однако проблемы в личной жизни не мешают Тому Крузу оставаться активным и энергичным. Ранее он на церемонии закрытия Игр в Париже в очередной раз восхитил поклонников. Перед собравшимися гостями артист исполнил эффектный и опасный трюк.