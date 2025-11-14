Журналистка Елена Костюченко объявлена иноагентом

В реестр иноагентов вошла журналистка Елена Костюченко* за фейки о власти России и пропаганду ЛГБТ**. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Костюченко распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений**», — объяснили представители министерства.

Кроме того, Костюченко*, как выяснил Минюст, участвовала в создании и публичном распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Помимо журналистки в реестр вошли экономист Рубен Ениколопов*, бывший журналист «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев* и компания «Форпост»*. Последняя получала деньги из иностранных источников и финансировала организацию-иноагента.

Костюченко* переехала в Германию, написала цикл статей с Украины, снялась у Юрия Дудя *. В марте 2024 года она сыграла свадьбу** с подругой Яной Кучиной.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.