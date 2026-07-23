Журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной

Россия — потрясающая страна, в которой очень приятно бывать, заявил американский журналист Такер Карлсон. Его интервью опубликовало RT .

Карлсон подчеркнул, что он американец, не считает Россию своей и не собирается туда переезжать. Но вместе с тем считает ее потрясающей.

«Это моя любимая страна из всех, где я когда-либо бывал. Мне там понравилось», — отметил журналист.

Он рассказал о недавнем разговоре с некими умными людьми в Британии, которые назвали Россию тоталитарной страной, где люди живут в крайней нищете и страдают.

Карлсон ответил, что Москва, которую он не раз посещал, значительно красивее и больше Лондона. А его собеседники там не бывали и судят с чужих слов.

«И на меня посмотрели так, будто я какой-то агент России или вроде того», — поделился журналист.

Ранее Карлсон заявил, что американских граждан арестовывают, когда они возвращаются на родину после поездок в Россию.