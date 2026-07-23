Американских граждан арестовывают, когда они возвращаются на родину после поездок в Россию. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщил RT .

Репортер высказался об арестах во время записи подкаста East Meets West.

«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (от поездки — прим. ред.). И людей арестовывают на обратном пути», — рассказал он.

Карлсон признался, что хотел зимой отправиться в Россию, но не смог этого сделать из-за неких трудностей.

Ранее американский журналист выступил с критикой главы евродипломатии Каи Каллас. Он назвал ее некомпетентной и удивился тому, что Евросоюз выдвинул на руководящую должность такого человека. Карлсон отметил, что побывал на ужине с Каллас и иностранными дипломатии, во время которого та произнесла речь.

По словам журналиста, другие участники мероприятия тоже поразились неинформированностью главы евродипломатиии.