Жуков раскрыл имя «крышевавшего» группу «Руки Вверх!» бандита
«Руки Вверх!» в 1990-е «крышевал» член «ореховской» бригады
В 1990-е годы группу «Руки Вверх!» «крышевал» представитель «ореховской» бригады по имени Рома. Об этом рассказал РИА «Новости» лидер коллектива Сергей Жуков.
«Рома „крышевал“ „Руки Вверх!“. Мы жили в Орехово-Борисове, поэтому у нас были „ореховские“. У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно», — вспомнил он.
По словам артиста, за грозным видом скрывалась ранимая душа. Уже через год Рома стал главным фанатом группы. Он сидел и плакал под песню «Лишь о тебе мечтая».
Жуков добавил, что Рома был обычным парнем, который в той системе координат просто оказался в другом месте. По словам артиста, человечность парня от этого не изменилась, несмотря на то, что содеянного им отменить нельзя.
Накануне артист рассказал, что «Руки Вверх!» представят 15 новых песен к 30-летнему юбилею группы.