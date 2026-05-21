Жуков раскрыл имя «крышевавшего» группу «Руки Вверх!» бандита

«Рома „крышевал“ „Руки Вверх!“. Мы жили в Орехово-Борисове, поэтому у нас были „ореховские“. У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно», — вспомнил он.

По словам артиста, за грозным видом скрывалась ранимая душа. Уже через год Рома стал главным фанатом группы. Он сидел и плакал под песню «Лишь о тебе мечтая».

Жуков добавил, что Рома был обычным парнем, который в той системе координат просто оказался в другом месте. По словам артиста, человечность парня от этого не изменилась, несмотря на то, что содеянного им отменить нельзя.

Накануне артист рассказал, что «Руки Вверх!» представят 15 новых песен к 30-летнему юбилею группы.