Группа «Руки Вверх!» представит 15 новых песен на юбилейных концертах
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал ИА НСН, что коллектив представит 15 абсолютно новых песен. По его словам, отсутствие новых альбомов в течение 14 лет — это большой срок, за который группа собрала и подготовила новый музыкальный материал.
«Во-первых, мы любим свою работу, любим то, чем занимаемся. Во-вторых, мы, конечно, любим своих слушателей, поклонников, зрителей. Это нас вдохновляет», — сказал артист.
Он также отметил, что группа планирует выпустить свои песни на виниловых пластинках. Однако из-за ограниченного пространства на одном виниле возможно будет разместить только часть песен.
25 и 26 июля 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоятся юбилейные концерты «30 нам уже!», приуроченные к 30-летию легендарной группы «Руки Вверх!».