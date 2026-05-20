Группа «Руки Вверх!» представит 15 новых песен на юбилейных концертах

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал ИА НСН , что коллектив представит 15 абсолютно новых песен. По его словам, отсутствие новых альбомов в течение 14 лет — это большой срок, за который группа собрала и подготовила новый музыкальный материал.

«Во-первых, мы любим свою работу, любим то, чем занимаемся. Во-вторых, мы, конечно, любим своих слушателей, поклонников, зрителей. Это нас вдохновляет», — сказал артист.

Он также отметил, что группа планирует выпустить свои песни на виниловых пластинках. Однако из-за ограниченного пространства на одном виниле возможно будет разместить только часть песен.

25 и 26 июля 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоятся юбилейные концерты «30 нам уже!», приуроченные к 30-летию легендарной группы «Руки Вверх!».