Жюри угадало личность Богомола в шестом сезоне шоу «Маска»

В шестом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри угадали, кто скрывался под костюмом Богомола. Под маской пряталась певица Ольга Серябкина.

Новый выпуск прошел 16 марта. В номинацию на выбывание попали Боксер, Окунь и Богомол. Зрители выбрали первого, а жюри спасли водного персонажа и единогласно назвали артиста под маской Богомола. Оказалось, что это была певица Ольга Серябкина.

«Честно, не ожидала, что мне так понравится в маске», — сказала она.

По словам Серябкиной, участие в шоу для нее стало испытанием, потому что костюм Богомола оказался очень тяжелым. Ей приходилось по-особенному двигаться.

Таким образом, в шестом сезоне шоу «Маска» продолжат борьбу Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус и Утка. В четвертом выпуске выбыла Овечка, которой притворилась телеведущая Ксения Бородина. В пятом выпуске выгнали Цыпленка, маску которого носил юморист Александр Ревва.