«Жизнь заставила». Собчак назвала свою главную проблему

Собчак заявила, что никогда не стремилась к этому.

«Это меня жизнь заставила. Это как в том фильме, помните: Михалков и Гурченко — „все сама-сама“ (имеется в виду фильм „Вокзал для двоих“)», — рассказала журналистка.

Ранее она отпраздновала новоселье в квартире за 1,2 миллиарда рублей в самом центре Москвы. Апартаменты в доме, построенном в начале XX века, Собчак купила два года назад и все это время занималась ремонтом. Один из гостей пошутил, что за такое жилье пришлось бы брать ипотеку на 160 лет.