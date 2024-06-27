«Жизнь вносит коррективы». Беременную Сати Казанову срочно госпитализировали

Беременная певица Сати Казанова сообщила об экстренной госпитализации

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшую солистку группы «Фабрика» Сати Казанову экстренно госпитализировали. Беременная артистка в своем Instagram* сообщила об отмене концерта.

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», — сказала она в видеообращении.

Певица поспешила успокоить фанатов, подчеркнув, что ничего страшного с ней не случилось. Она пояснила, что должна пройти отпределенные медицинские процедуры.

Казанова добавила, что ей ставят капельницы. Другие подробности своей госпитализации она предпочла утаить. Артистка выразила надежду на то, что сможет выступить 13 июля в Москве в «Лужниках».

На днях Казанова объявила о своей беременности. Она заявила, что это долгожданное и вымоленное чудо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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