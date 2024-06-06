«Вымоленное чудо». Сати Казанова объявила, что ждет первенца в 41 год

Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Об этом певица написала в социальной сети Instagram*.

Казанова показала в социальной сети округлившийся живот.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала певица.

Семь лет назад Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Внимательные поклонники заподозрили беременность певицы уже в марте 2024 года. Тогда она впервые за несколько месяцев вышла в свет на вручении премии Prix D’excellence De La Beaute. На исполнительнице было обтягивающее платье, под которым проглядывал слегка округлившийся живот.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.