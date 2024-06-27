«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения

Певица Алсу 27 июня отмечает свое 41-летие. В праздничный день артистка решила поделиться семейным снимком на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», — написала она.

Певица выразила благодарность родителям за подаренную жизнь и пожелала им здоровья. Она также поблагодарила детей за то, что наполняют ее любовью и сказала спасибо друзьям и поклонникам.