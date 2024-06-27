«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения

Певица Алсу в день рождения опубликовала фото семьи без бизнесмена Абрамова

Belkin_Aleksey/news.ru
Фото: Belkin_Aleksey/news.ru/Global Look Press

Певица Алсу 27 июня отмечает свое 41-летие. В праздничный день артистка решила поделиться семейным снимком на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», — написала она.

Певица выразила благодарность родителям за подаренную жизнь и пожелала им здоровья. Она также поблагодарила детей за то, что наполняют ее любовью и сказала спасибо друзьям и поклонникам.

alsou_a/Instagram*
Фото: alsou_a/Instagram*

«По-настоящему теперь понимаю фразу „В *** лет жизнь только начинается!“, — заключила артистка.

На опубликованном фото певица позирует со своими детьми от Яна Абрамова — двумя дочерями Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем. Отца семейства на снимке нет.

Тем временем Алсу и Абрамов должны были сегодня официально развестись. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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