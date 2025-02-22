Живущая в Латвии Хаматова рассказала, что боялась спиться

Актриса Хаматова сообщила о страхе потерять себя перед переездом в Латвию

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что до переезда в Латвию боялась потерять себя или спиться. Об этом она рассказала в программе кинокритика Антона Долина* на YouTube.

«Я знала, что если не уеду, тогда потеряю себя, <… > сопьюсь. Я понимала, что меня сотрет. Просто меня не станет», — объяснила артистка.

Она добавила, что переезд стал для нее вопросом выживания. Она решила покинуть Россию, хотя догадывалась о возможных сложностях с адаптацией в Латвии.

Сначала Хаматова не могла найти себе подходящую работу, а потом ее чуть не лишили вида на жительство. Несмотря на ряд проблем, артистка продолжила жить в Латвии.

Ранее балерина Анастасия Волочкова раскритиковала слова Хаматовой о россиянах. Артистка балета предположила, что у актрисы возникли проблемы с ментальным здоровьем. Она напомнила, что именно россияне восхищались фильмами и спектаклями с участием Хаматовой.