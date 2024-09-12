«Не в порядке с головой». Волочкова жестко высказалась в адрес Хаматовой

Волочкова заявила, что у призывавшей к лоботомии Хаматовой проблемы с психикой

Российская балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес Чулпан Хаматовой, заявившей, что россиянам нужно сделать лоботомию, чтобы их «реабилитировать». Артистка заявила в беседе с News.ru , что у сбежавшей в Латвию актрисы явно проблемы с ментальным здоровьем.

Волочкова отметила, что именно россияне были главными зрителями актрисы.

«Если уж Чулпан Хаматова такое заявление делает и высказывания, то мне кажется, что дырка в черепе у нее и что-то не в порядке с головой, с человечностью», — заявила балерина.

По словам артистки, это просто «край невежества» так быстро переобуваться.

Пользователи Сети также жестко прошлись по Хаматовой из-за ее высказываний в адрес россиян, призывая лишить ее всего. Один из комментаторов написал, что «Чулпан уже провела себе чулпатомию», сообщил RT.

Антироссийские высказывания и побег из страны не помогли ей завоевать и украинские симпатии. В июле МИД Украины выступил против участия Хаматовой в Венецианском фестивале, сообщили «Известия».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что попросил признать Хаматову иноагентом.