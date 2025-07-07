«Живу в двух». Шаляпин купил еще одну квартиру в Москве

Певец Прохор Шаляпин стал владельцем второй квартиры в Москве. Она находится в одном подъезде и на одном этаже с первой, сообщил артист в интервью Дарине Высоцкой.

По словам Шаляпина, он мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные деньги купить помещение побольше. Но он отказался от этих планов, потому что слишком привязан к старому месту.

«Я сделал выбор: купил вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах», — объяснил певец.

Шаляпин добавил, что две соседних квартиры он не сможет объединить в одну из-за особенностей планировки, поэтому придется бегать из одной в другую. В новых апартаментах артист будет делать гардеробную и гостиную.

Ранее Шаляпин предложил заменить Шамана на конкурсе «Интервидение». Артист считает, что России нужны новые таланты.