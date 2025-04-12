Живет на таблетках в изоляции. Экс-невестка Кадышевой рассказала о болезни певицы

Певица Надежда Кадышева серьезно больна. Об этом в интервью изданию StarHit заявила бывшая невестка артистки, модель Габриелла Мерман.

«Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции», — рассказала она.

По словам бывшей возлюбленной сына Кадышевой, до сих пор новости о состоянии здоровья артистки якобы просто скрывают от общественности.

Мерман добавила, что Григорий Костюк профессионально разводит женщин на деньги. Свою свадьбу с ним девушка объяснила тем, что он женился на ней только, чтобы попасть в обеспеченную семью.

Модель уверяет, что Григорий постоянно обманывает людей. Чтобы втереться в доверие, он использует имя своей знаменитой матери.

Бывшая невестка Кадышевой родила сына от Костюка три года назад. По ее словам, бывший муж и его мать не видятся с ребенком. Теперь Мерман хочет лишить его родительских прав.