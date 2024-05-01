Жители Лимасола рассказали свежие сплетни о Пугачевой | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 04:33 Жители Лимасола рассказали свежие сплетни о Пугачевой kp.ru: Пугачеву видели в ресторане в Лимасоле с режиссером Серебренниковым РИА «Новости»

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Аллу Пугачеву заметили в ресторане в Лимасоле в компании режиссера Кирилла Серебренникова. Об это изданию kp.ru рассказала местная жительница.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото», — призналась собеседница издания.

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Женщина рассказала, что певицу и раньше видели на Лимасоле. Приезжала съемочная группа, расспрашивали о Пугачевой. Но не смогли «засечь» звездную семейку.

Ранее фанаты сфотографировали похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре. На снимке видно, что певица стала заметно стройнее, обновила наряд и прическу.

Супруг Пугачевой Максим Галкин* опубликовал фото артистки, якобы только вышедшей из душа. Пользователи Сети заметили стойкий макияж Примадонны и усомнились в естественности артистки.

* Признан иностранным агентом на территории России.