«Уже не та Алла». Галкин показал фото Пугачевой после душа | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 09:10 «Уже не та Алла». Галкин показал фото Пугачевой после душа Юморист Галкин опубликовал фото с Пугачевой, вышедшей из ванной РИА «Новости»

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Шоумен Максим Галкин* запечатлел 75-летнюю певицу Аллу Пугачеву в домашней обстановке. Он разместил в своем Instagram** фотографию супруги после банных процедур.

На кадрах Пугачева сидит на диване в халате розового цвета, украшенном вышивкой. На голове певицы — чалма из полотенца.

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«Доброе утро!» — подписал снимок юморист.

Подписчики заметили на фото стойкий макияж Примадонны, который не повредила вода. Вероятно, певица накрасилась уже после душа. Некоторые пользователи полагают, что артистка могла нанести макияж специально для этой «утренней» фотосессии. Часть поклонников уверена, что снимок просто обработали в фоторедакторе.

«Такой безжизненный взгляд, даже жаль», «Это уже не та Алла, лицо совсем другое», «Надеюсь, все понимают, что это фотошоп», — написали под постом Галкина* комментаторы.

Ранее в соцсетях появилось фото похудевшей певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина*. Пару запечатлели в ресторане на Кипре.

* Признан иностранным агентом на территории России.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.