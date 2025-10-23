Жигунов отменил премьеру фильма в Севастополе из-за трагедии в семье

Режиссер и актер Сергей Жигунов отменил премьеру своего фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» в Севастополе из-за утраты в семье. Об этом он написал в Instagram*.

«В нашей семье произошло большое горе, трагедия, потеря близкого человека. Приношу свои извинения за отсутствие на мероприятии», — отметил Жигунов.

Режиссер выразил надежду, что в будущем у него получится устроить большую премьеру фильма, которой достойны севастопольцы.

В августе Жигунов рассказал, как его съемочную группу накрыло огнем ВСУ в Севастополе. По его словам, тогда на площадке было много детей, чьи матери не отказались от участия в проекте.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.