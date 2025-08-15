Актер и продюсер Сергей Жигунов рассказал, как снимали фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» в Севастополе. Тогда съемочную группу накрыло огнем, поделился он воспоминаниями с Пятым каналом .

По словам актера, съемки картины проходили в период атак беспилотников ВСУ на город. Часть съемочной группы оказалась в зоне обстрела, когда система ПВО сбивала английские ракеты прямо над площадкой. В воздухе раздавались громкие взрывы.

Жигунов добавил, что на площадке тогда находилось много детей, чьи матери не отказались от участия в проекте. Он также отметил, что в последний день съемок охрана ПЗРК «Панцирь» задалась вопросом, почему съемочная группа находится в опасной зоне. Напряженную ситуацию удалось разрядить, угостив военных кофе.

Жигунов также поделился одним из забавных случаев, произошедших на площадке. По его словам, к ним подошел парень с автоматов, когда вторая съемочная группа снимала вдалеке идущую в атаку английскую кавалерию.

«И парень меня спрашивает: „Это[кто], а я говорю: „Англичане“, и слышу в ответ: „Давай врежем по ним!“» — вспомнил актер.

Актер добавил, что охранник, узнав, что это лишь съемки и враг не настоящий, пожалел об этом. По словам Жигунова, это показательный момент, отражающий восприятие горячего конфликта.

Прошлой осенью Жигунов рассказал об отказе 50 режиссеров снимать его сериал про спецоперацию.