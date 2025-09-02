Депардье предстанет перед судом по новому обвинению в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Об этом во вторник сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на адвоката потерпевшей.

По данным обвинения, эпизоды относятся к 7 и 13 августа 2018 года. Суд утверждает, что насилие произошло в доме актера, где Арну находилась под моральным давлением.

Ранее, в мае этого года, суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Актера лишили гражданских прав на два года и включили в реестр сексуальных преступников.