«Жениться будем?» Киркоров сделал предложение подруге на шоу | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 12:48 «Жениться будем?» Киркоров сделал предложение подруге на шоу Певец Киркоров сделал предложение Анастасии Стоцкой на шоу «Маска» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В новом выпуске пятого сезона шоу «Маска» на НТВ перед финалом из проекта выбыла Анастасия Стоцкая, скрывавшаяся под маской Матрешки. Певец и член жюри программы Филипп Киркоров признался подруге в любви.

Киркоров еще в прошлом выпуске шоу догадался о том, что его давняя подруга Стоцкая прячется за маской Матрешки и пытался спасти ее от разоблачения. Когда певице все же пришлось снять маску, Киркоров рассыпался в комплиментах и погрузился в воспоминания.

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«А теперь душа-девица на тебе хочу жениться. Цитаты из „Мухи-Цокотухи“. Ты ж моя красавица», — сказал артист.

Затем Киркоров признался, что до сих пор сожалеет о несделанном в свое время предложении руки и сердца Стоцкой. Артист назвал ее «любовью всей своей жизни».

«Жениться будем? Я по картам вижу любовь, но в супружеской жизни все так себе будет», — подключилась к речи Киркорова телеведущая Регина Тодоренко.

Не обращая внимания на ее слова, певец продолжил монолог, заявив, что Стоцкая сделала невероятный творческий прорыв.

«Я тебя очень люблю», — добавил он, обращаясь к певице.

Во втором полуфинале шоу «Маска» зрители встретили нового персонажа — Кота-2. Он восхитил жюри и публику, выступив с зажигательным танцем.