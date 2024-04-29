Родригез раскрыл личность Кота-2 в шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 10:27 Родригез раскрыл личность Кота-2 в шоу «Маска» НТВ: под маской Кота-2 скрывался танцовщик Евгений Папунаишвили Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Читать 360 в

Персонаж Кот-2 появился на сцене второго полуфинала шоу «Маска». Новому артисту удалось удивить членов жюри и зрителей зажигательным танцем, сообщило НТВ.

В 11-м выпуске шоу «Маска» у рыжего Кота, которого давно полюбила публика, появился конкурент — Кот-2. Он представил на сцене зажигательную композицию Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Судей удивил танцевальный талант Кота-2, так как двигаться в таком костюме очень сложно.

Реклама

Эльчин Азизов предположил, что в роли нового персонажа мог выступить Марк Тишман, его мнение поддержала певица Валерия. Филипп Киркоров разглядел в коте Егора Крида, а Регина Тодоренко — Эльдара Джарахова.

Шоумен Тимур Родригез выбирал между Евгением Папунаишвили и Дмитрием Губерниевым.

«Пусть будет Евгитрий Губернишвили», — пошутил он.

Версия Родригеза оказалась ближе всего к правде — в Кота-2 перевоплотился танцовщик Евгений Папунаишвили.

Киркоров смог раскрыть участника шоу «Маска» в костюме Матрешки. Певец догадался, что на сцене выступила Анастасия Стоцкая.