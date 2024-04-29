Родригез раскрыл личность Кота-2 в шоу «Маска» | 360°

29 апреля 2024, 10:27
Родригез раскрыл личность Кота-2 в шоу «Маска»
НТВ: под маской Кота-2 скрывался танцовщик Евгений Папунаишвили
Персонаж Кот-2 появился на сцене второго полуфинала шоу «Маска». Новому артисту удалось удивить членов жюри и зрителей зажигательным танцем, сообщило НТВ.
В 11-м выпуске шоу «Маска» у рыжего Кота, которого давно полюбила публика, появился конкурент — Кот-2. Он представил на сцене зажигательную композицию Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Судей удивил танцевальный талант Кота-2, так как двигаться в таком костюме очень сложно.
Реклама
Эльчин Азизов предположил, что в роли нового персонажа мог выступить Марк Тишман, его мнение поддержала певица Валерия. Филипп Киркоров разглядел в коте Егора Крида, а Регина Тодоренко — Эльдара Джарахова.
Шоумен Тимур Родригез выбирал между Евгением Папунаишвили и Дмитрием Губерниевым.
«Пусть будет Евгитрий Губернишвили», — пошутил он.
Версия Родригеза оказалась ближе всего к правде — в Кота-2 перевоплотился танцовщик Евгений Папунаишвили.
Киркоров смог раскрыть участника шоу «Маска» в костюме Матрешки. Певец догадался, что на сцене выступила Анастасия Стоцкая.
Телевидение
Ток-шоу
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама