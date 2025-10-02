Жених Леди Гаги отписался в соцсетях от всех, кроме невесты

Американский предприниматель Майкл Полански, помолвленный с певицей Леди Гагой, совершил необычный поступок — отписался в социальной сети Instagram* от всех, кроме невесты. 360.ru убедился в этом.

При этом на него самого по-прежнему подписаны 28,7 тысячи человек. С чем связан такой поступок бизнесмена, неизвестно.

В мае артистка дала крупнейший в своей жизни концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Послушать Леди Гагу собрались более двух миллионов человек. Способствовало этому и то, что вход на мероприятие сделали свободным.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.