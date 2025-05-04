Леди Гага собрала два миллиона фанатов на крупнейшем бесплатном концерте в Бразилии

CNN: бесплатный концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро собрал 2 млн посетителей

Philipp Znidar/dpa
Фото: Philipp Znidar/dpa/www.globallookpress.com

Концерт певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро посетили 2,1 миллиона человек. Вход на мероприятие сделали свободным, сообщил телеканал CNN.

По его данным, концерт стал крупнейшим в карьере исполнительницы хита Poker Face и Bad Romance.

«Гости начали занимать очередь с раннего утра субботы, чтобы занять хорошее место на шоу, которое оплачивают местные власти», — отметил CNN.

Мероприятие проводилось в рамках проекта Todo Mundo no Rio, инициаторами которого выступили мэрия Рио-де-Жанейро и банк Santander. Они полностью оплачивают выступления звезд, чтобы жители смогли услышать их на бразильском побережье.

Ранее Леди Гагу в чарте Shazam обошла башкирская группа Ay Yola. Их песня опередила трек Abracadabra и заняла пятую строчку.

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