Леди Гага собрала два миллиона фанатов на крупнейшем бесплатном концерте в Бразилии
CNN: бесплатный концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро собрал 2 млн посетителей
Концерт певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро посетили 2,1 миллиона человек. Вход на мероприятие сделали свободным, сообщил телеканал CNN.
По его данным, концерт стал крупнейшим в карьере исполнительницы хита Poker Face и Bad Romance.
«Гости начали занимать очередь с раннего утра субботы, чтобы занять хорошее место на шоу, которое оплачивают местные власти», — отметил CNN.
Мероприятие проводилось в рамках проекта Todo Mundo no Rio, инициаторами которого выступили мэрия Рио-де-Жанейро и банк Santander. Они полностью оплачивают выступления звезд, чтобы жители смогли услышать их на бразильском побережье.
Ранее Леди Гагу в чарте Shazam обошла башкирская группа Ay Yola. Их песня опередила трек Abracadabra и заняла пятую строчку.