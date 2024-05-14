Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу | 360°

14 мая 2024, 17:58
Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу
Shot: жену актера Волкова избила на вечеринке его партнерша по сериалу Гриба
Елену Еременко, супругу актера Никиты Волкова, известного благодаря роли Сергея Градского в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», избила его коллега по проекту Лиана Гриба. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, это произошло 9 декабря на Даниловской мануфактуре в Москве. Женщины повздорили на вечеринке по случаю завершения половины съемочного процесса сериала «Постучись в мою дверь».
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Гриба утверждала, что между ней и Волковым на площадке вспыхнули настоящие чувства. Жена актера в ответ отшутилась.
«Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» — сказала Еременко.
В ответ на это Гриба плеснула ей в лицо вино из стакана и набросилась на девушку. У пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ссадины и ушибы.
Ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел 12 февраля. Волков признался, что не смотрел оригинальную версию.
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