Состояние телеведущего Николаева ухудшилось на фоне рака

Источник 360.ru: телеведущий Николаев попал в больницу после обморока

Телеведущему Юрию Николаеву стало плохо дома 9 ноября, но скорая не стала тогда его госпитализировать. В больницу артиста поместили на следующий день, после обморока, сообщил источник 360.ru.

По его данным, у Николаева рак. Когда артист потерял сознание утром 10 ноября, племянница вызвала скорую помощь.

«В 11 часов упал в обморок, без сознания, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник 360.ru.

Телеведущего поместили в реанимацию с высокой температурой. За его состоянием наблюдают врачи. Они продолжили устанавливать диагноз и исключили инфаркт и инсульт.