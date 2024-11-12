Состояние телеведущего Николаева ухудшилось на фоне рака

Телеведущему Юрию Николаеву стало плохо дома 9 ноября, но скорая не стала тогда его госпитализировать. В больницу артиста поместили на следующий день, после обморока, сообщил источник 360.ru.
По его данным, у Николаева рак. Когда артист потерял сознание утром 10 ноября, племянница вызвала скорую помощь.
«В 11 часов упал в обморок, без сознания, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник 360.ru.
Телеведущего поместили в реанимацию с высокой температурой. За его состоянием наблюдают врачи. Они продолжили устанавливать диагноз и исключили инфаркт и инсульт.
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